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Прохор Шаляпин не появится у закрытого гроба на канадских похоронах избранницы
1 октября, 2021 12:30
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Российский певец Прохор Шаляпин не появится у гроба погибшей супруги Татьяны Клаудии Дэвис. Об этом сообщил его друг Георгий Кирьянов, который был свидетелем на свадьбе.
По его словам, у Шаляпина не будет возможности «даже близко подойти к закрытому гробу». Артист рассказал еще одну интересную подробность: 42-летнюю избранницу певца кремируют.
Об этом стало известно изданию StarHit.
Кирьянов оценил состояние певца и заявил, что ему тяжело: Шаляпин «растерян и поник».
Пара сыграла свадьбу два месяца назад. Перед этим канадская миллионерша подписала с Шаляпиным 150-страничный брачный договор. 30 сентября стало известно, что Клаудия-Дэвис умерла от последствий коронавирус.
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