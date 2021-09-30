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Умерла жена Прохора Шаляпина
30 сентября, 2021 22:13
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Умерла супруга певца Прохора Шаляпина, гражданка Канады Татьяна-Клаудия Дэвис. Об этом сам артист сообщил в инстаграм-аккаунте.
Дэвис было 42 года. Она умерла от последствий заражения коронавирусом.
«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет», - написал Шаляпин.
Прохор женился на канадской миллионерше в Лас-Вегасе, буквально через 3 дня она заболела. Спустя пару недель Татьяна оказалась в больнице с обширным поражением легких.
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