«Пройти может любой»: бывшие и настоящие студенты описали ситуацию с охраной в пермском вузе
Нынешние и бывшие студенты описали ситуацию с охраной в Пермском государственном университете (ПГНИУ), где 20 сентября студент устроил стрельбу. Они заявили, что попасть на территорию вуза всегда было просто.
По словам одного из экс-студентов, в 2007-2008 годах вокруг университета был установлен забор. Внутри поставили камеры и охрану. Тогда же ввели систему пропусков, которые выдавали небесплатно.
Спустя год меры упразднили. Работают ли камеры, неизвестно. «Вход в университет не контролируется вообще», - сказал собеседник.
Другой учащийся сообщил изданию Lenta.ru, что попасть на территорию вуза можно через два входа. На каждой проходной есть охранник без оружия.
Источник отметил, что «пройти может абсолютно любой человек». Входы в корпуса оборудованы турникетами, преодолеть которые можно только при помощи пропуска. Если его нет, то достаточно предъявить вахтеру документ.
«И вы также спокойно пройдете», - заключил собеседник, подчеркнув, что охрана в вузе - фикция.
Напомним, 20 сентября студент зашел в вуз и открыл стрельбу из турецкого дробовика. Преступник - 18-летний Тимур Бекмансуров. За полчаса до преступления он написал в соцсетях план нападения.