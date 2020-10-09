Прогноз вирусологов: коронавирус будет убивать россиян до Нового года

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Рост заболеваемости CIVID-19 в России продолжится еще как минимум три недели.

Это оптимистический прогноз. Согласно негативному сценарию, переломный момент наступит до Нового года. Как сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Александра Лукашева, скорость роста заболеваемости коронавирусом в настоящее время не сильно выше, чем весной.

По словам вирусолога, пока прогнозировать пик невозможно, однако, перелом случится до Нового года. Инфекционист Евгений Тимаков считает, что заболеваемость будет расти лишь следующие три недели, пишут «Известия».

Ранее стало известно, может ли на самом деле напиток из полыни вылечить от вируса, и остается ли коронавирус на поверхностях сушителя для рук. Как оказалось, электросушители не распространяют COVID-19, так как поток воздуха проходит через агреватели.

Еще один популярных миф - напиток из полыни, который якобы помогает от новой инфекции. Эффективность лечения напитком пока не доказана,.