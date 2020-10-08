Напиток из полыни: ученый развеял популярные мифы о коронавирусе

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Стало известно, может ли на самом деле напиток из полыни вылечить от вируса, и остается ли коронавирус на поверхностях сушителя для рук.

Как сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов, электросушители не распространяют COVID-19, так как поток воздуха проходит через нагреватели. Кроме того, в некоторые приборы встроены ультрафиолетовые лампы, которые уничтожают микробы.

Еще один популярных миф - напиток из полыни, который якобы помогает от новой инфекции. По словам врача, эффективность лечения напитком пока не доказана, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, рост числа случаев заражения COVID-19 в России будет продолжаться еще две–три недели. После этого ситуация стабилизируется, однако инфекция полностью не исчезнет.