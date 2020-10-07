COVID-19 наступает: эксперт предупредил о росте заражения коронавирусом до конца октября

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Рост числа случаев заражения COVID-19 в России будет продолжаться еще две–три недели.

Как сообщил главврач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков, после этого ситуация стабилизируется, однако инфекция полностью не исчезнет. «К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад»,— отметил эксперт, пишет «Коммерсант».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в стране нет никаких элементов локдауна, а экономика не закрывается из-за коронавируса.

Он отметил, что работа предприятий и организаций «во многом объясняется тем, что система здравоохранения находится в мобилизованном состоянии, что дает гораздо большую устойчивость на фоне эпидемиологических угроз».