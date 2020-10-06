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Дмитрий Песков: Никаких локдаунов из-за коронавируса в России нет

Антон Мельников
6 октября, 2020 19:34
1 мин
в
Flickr

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в стране нет никаких элементов локдауна*, а экономика не закрывается из-за коронавируса.

«Пока нет никаких элементов локдауна, есть решения отдельных регионов по каникулам, есть рекомендации по пожилым людям, которые входят в группу риска, но экономика не закрывается, все работает», - заявил Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли Кремлём новые меры поддержки граждан и предприятий из-за распространения коронавируса.

Песков добавил, что работа предприятий и организаций «во многом объясняется тем, что система здравоохранения находится в мобилизованном состоянии, что дает гораздо большую устойчивость на фоне эпидемиологических угроз», - передает «ТАСС».

*Локдаун - условия, когда людям запрещается свободно покидать здания (или определенную зону) и входить в них из-за чрезвычайной ситуации.

темы
Дмитрий Песков
коронавирус
карантин
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