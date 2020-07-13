Профилактическая вакцина от коронавируса будет вводиться двумя дозами с перерывом

Общество

Pixabay

Согласно генеральному директору компании «Иммунотехнологии» Ивану Глушкову, профилактическая вакцина от COVID-19 будет вводиться двумя дозами. После введения первой дозы, должно будет пройти три недели.

Глушков оценил объем всех производимых в стране вакцин и отметил, что ежегодно в России производится намного меньше вакцин всех видов, чем требуется для вакцинации от коронавируса, сообщают «Ведомости».

О вакцине какого именно производителя говорил Глушков, не уточняется.

Компания «Иммунотехнологии», учрежденная 15 мая 2020 года, является дочкой Сбербанка. Согласно председателю банка Герману Грефу, компания создавалась как «проектный офис» для организации производства вакцин от коронавируса.

Ранее стало известно, что американский препарат от коронавируса «Ремдесивир» помог каждому третьему пациенту с COVID-19 в Южной Корее.