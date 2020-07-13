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«Ремдесивир» помог каждому третьему пациенту с COVID-19 в Южной Корее

Антон Мельников
13 июля, 2020 18:39
1 мин
аввы
Pixabay

По словам представителей органов здравоохранения Южной Кореи, состояние каждого третьего пациента, серьезно болеющего COVID-19, улучшилось после применения препарата «Ремдесивир».

Специалисты отмечают, что, чтобы определить было ли улучшение связано с лекарством, или с другими факторами, такими как иммунитет, необходимы дополнительные исследования.

В июне Южная Корея попросила производителя препарата Gilead предоставить достаточно доз для лечения более 5000 пациентов с COVID-19. Страна готовится к возможной второй волне инфекций, отмечает Reuters.

С начала пандемии, в Южной Корее зафиксировано 13 479 случаев заражения, погибло 289 человек.

Ранее «Ремдесивир» получил одобрение Европейской комиссии.

темы
Южная Корея
коронавирус
вакцина
лекарство
Ремдесивир
1 мин