Новости – Люди
Люди
Профессор рассказал о сроках четвертой волны коронавируса
7 июля, 2021 06:42
1 мин
1 мин
pixabay.com
Четвертая волна распространения COVID-19 в Европе неизбежна.
Как сообщил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии Жан-Люк Гала, ее следует ожидать предстоящей осенью. В настоящее время число случаев заражения коронавирусом значительно растет из-за разновидности под названием «дельта». Гала отметил, что против этого штамма, а также разновидности коронавируса «дельта плюс», вакцины оказываются менее эффективны, сообщает РИА «Новости».
Штамм «дельта», который впервые был выявлен в индии и называется более опасным вариантом коронавируса, сопровождается головной болью, першением горла и насморком.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку