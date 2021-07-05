Стали известны новые симптомы опасного штамма COVID-19 «дельта»
Среди симптомов, которые вызывает классический штамм коронавируса, выделяют кашель, потерю обоняния, жар и одышку. В свою очередь штамм «дельта», который впервые был выявлен в индии и называется более опасным вариантом коронавируса, сопровождается головной болью, першением горла и насморком. Такую информацию о симптомах «дельты» публикует британское издание The Telegraph.
Согласно показаниям врачей, головная боль у зараженных «дельтой» проявляется относительно часто. В группе младше 40 лет на этот симптом пожаловалось две трети зараженных. Среди лиц более старшего возраста головные боли фиксируются более чем у половины пациентов.
При этом симптом имеет особенный характер. Головная боль может проявляться умеренно или сильно и продолжаться в среднем до 5 дней. Кроме того, обезболивающие в борьбе с этим симптомом не помогают. По словам пациентов, давящая или пульсирующая боль охватывает обе стороны головы, передаёт телеканал «360».