Признанные экстремистскими организации Алексея Навального вступили в борьбу за выживание
Защита обжаловала решение Мосгорсуда о признании организаций российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), Фонде защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественном движении «Штабы Навального». Суд постановил ликвидировать данные учреждения, они не имеют право на существование, во всяком случае, на территории России.
По словам адвоката неформального правозащитного объединения юристов «Команда 29» Валерии Ветошкиной, жалоба была подана сегодня, 9 июля. Только после того, как претензии защиты будут рассмотрены, организации официально могут считаться в РФ экстремистскими.
«Жалобу рассмотрит Первый апелляционный суд общей юрисдикции, дата заседания пока не назначена», – цитирует Ветошкину ТАСС.
Ранее сообщалось о том, в Петербурге суд защитил сторонницу Алексея Навального и признал действия задержавших ее силовиков незаконными.