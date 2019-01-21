«Привязку граждан к прописке позитивной назвать нельзя!»

Купить машину в Москве, будучи петербуржцем, смолянином или вологжанином, не переменив номера государственной регистрации, будет нельзя. ГИБДД, пытавшееся еще в прошлом году заставить россиян сдавать экзамены каждые 10 лет, а затем открестившееся от своей нелепой инициативы, подбрасывает нам новый «сюрприз».

Вознамерившись «прогнозировать развитие регионов» и «оценивать состояние дорожно-транспортной дисциплины», Госавтоинспекция разработала новые правила регистрации автомобилей и… решила привязать госномер автомобиля к постоянной регистрации гражданин.

Что это значит на практике?

Если ваш покорный слуга накопит на новую машину и захочет приобрести её у жителя, предположим, Москвы на номерах 77, 97, 197, 777 региона, то оставить старые номера и ездить на ней я не смогу. Мне придётся оплатить замену номеров, выложив из своего кармана в бюджет немаленькую сумму за перемену госномера, и получить номера региона, где я имею постоянную регистрацию.

А ведь всего три месяца назад…

Мы могли бы отметить 25-летний юбилей отмены порочной системы прописки. Но, спрашивается, что же отмечать?

Этот многократно смягчённый элемент крепостного права так и остался аргументом нашей действительности. Да, 1 октября 1993 года прописка была номинально отменена со вступлением в действие федерального закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Для многих людей, впрочем, осталось так и не ясным, чем же, на деле, отличается понятие постоянная регистрация по месту проживания от более привычного уху бывшего советского гражданина слова «прописка».

Более того, в быту мало кто по сей день употребляет мудрёную фразу «постоянная регистрация», используя более ёмкое «прописка», отсылающее нас к советским временам, когда ради прописки выходили замуж или находили «родственников», готовых прописать.

Что изменилось по сути?

Разрешительный порядок сменился «псевдоуведомительным». Однако без прописки (или временной регистрации, на продаже которой сделали многомиллионный бизнес в одной лишь Первопрестольной) по-прежнему нельзя отправить ребёнка в детский сад или получить медицинское обслуживание в поликлинике, а в некоторых случаях предоставить свидетельство о регистрации по месту пребывания требуют при трудоустройстве (к слову – требуют незаконно, но понять можно — боятся штрафов).

Что самое смешное?

ГИБДД настаивает на том, что при разработке новых правил регистрации авто был учтён западный опыт. Так и хочется спросить – какой? Ведь даже постоянной регистрации (прописки) в том формате, который есть в России, давно нет нигде. Да, в США, действительно, стоит уведомить в течение 10 дней DMV, а в Германии адрес проживания даже записывается в удостоверение личности.

Но… простите, в какой из этих стран для того, чтобы где-то прописаться нужно валяться в ногах у арендодателя и клясться на иконе или портрете Путина, что никаких посягательств на право его собственности у тебя не будет?

Даже если бы в России был порядок регистрации тот, который имеет место сейчас на Украине (а там действительно – уведомительный, позволяющий положить паспорт или id-карту в долгий ящик, извлекая его для «нотариальных действий») над новой инициативой ГИБДД можно было бы посмеяться.

Не до смеха

Номера автомобилей, привязанные к месту твоей регистрации, это новая «кормушка» для полиции, которая получает возможность вычленять в автомобильном потоке «неместных».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков полагает, что дорожные инспекторы придираются к водителям из другого региона сильнее, чем к «своим».

Но ведь это лишь полбеды!

Рост числа видеокамер позволит государству реанимировать практику привлечения граждан за отсутствие регистрации по адресу временного пребывания.

Вы подзабыли?

Такая обязанность, действительно, всё ещё закреплена за каждым гражданином, который обязан не позднее, чем через 90 дней по прибытии на новое место проживания, оформить регистрацию. Штраф за её отсутствие в городах федерального значения может достигать трёх-пяти тысяч. В регионах – меньше.

Это если официально. А если нет?

Все мы знаем, что самым лучшим документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации (или иностранца), а также компенсирующим отсутствие/наличие пакета документов для управления т/с является вот этот документ.

Что думают юристы?

Андрей Андреев, адвокат, управляющий партнер юридического бюро «U&Partners»

Не очень понятны причины и цель такого нововведения. Речь не о разделении номеров на регионы, а именно о том, чтобы место постоянной регистрации автовладельца играло решающую роль при определении номерного знака. Как это связано? Остаётся вопросом. Тенденцию властей не к отказу от регистрации граждан РФ как таковой, а, наоборот, привязке к ней по всё большему количеству параметров позитивной назвать точно нельзя. Причем в отношении автомобиля это видится еще и совершенно не оправданным, так как здесь важнее, где автомобиль приобретается и будет использоваться, а вовсе не регистрация его владельца.

В общем, чёрт знает что!

И, действительно, как тут не вспомнить Воланда, говаривавшего:

«Вы, воля ваша, что-то нескладное придумали!».

Но, к сожалению, едкая сатира Булгакова, Зощенко, Аверченко и других замечательных русских авторов так никогда и не смогла изменить реальности, в которой мы с вами существуем. А она, к величайшему сожалению, в последние годы по воле госорганов проникнута ненужным формализмом, стремлением к усилению контроля за населением, законодательными инициативами, усложняющими нам жизнь, и уголовной ответственностью за проступки, не несущие общественной опасности.

Такая история.

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