ГИБДД и автошколы России. Коррумпированный синдикат
ГИБДД и автошколы России. Коррумпированный синдикат

В МВД напряженно думают о новых способах пополнения казны. Что за этим стоит?

Дело «швах»: нас хотят обязать сдавать экзамен по теории в ГИБДД каждые 10 лет. Ещё не решили: в добровольном, добровольно-принудительном или откровенно-принудительном порядке. Первый вариант отпадает сразу. Никакие анонсированные скидки на ОСАГО не заставят нормального водителя стоять в очереди, которая будет начинаться у дверей кабинета и заканчиваться у ближайшего перекрёстка, повторно зубрить билеты и терять драгоценное время.

Что происходит?

«Инновациями» запахло ещё весной, когда впервые вдруг заговорили о том, что по истечению срока действия водительского удостоверения будет необходимо сперва сдать теорию, ответив на 20 вопросов, допустив максимум 2 ошибки в разных тематических блоках, а уж затем положить в бумажник заветную «розовую карточку».  

Нонсенс!

Одно дело, когда на пересдачу экзамена по теории отправляется «лишенец», оставленный без специального права управления транспортным средством за дружбу с «зелёным змием», и совершенно другое, когда «переэкзаменовке» подвергаются все водители, в том числе, дисциплинированные и законопослушные.

Как объясняют «инновации» сами полицейские?

Подача — якобы! — идёт вовсе не от них. Совсем недавно «Союз автошкол» высказался о том, что за последние годы правила существенно изменились, а водители, мол, не в курсе. И хорошо бы обязать их сдавать теорию заново.

Так ли это на самом деле?

Отследим хронологию изменения ПДД за последние 25 лет. Поехали!

В 1993 году российское правительство приняло постановление «О правилах дорожного движения», наметив дату их вступления — 1 января следующего — 1994 года. В том же 1993 году появились новые регистрационные знаки для транспортных средств.

После вступления в силу новых правил их вообще не трогали пару лет. Но к 1996 году властьимущие сообразили, что правила дорожного движения не могут быть едиными абсолютно для всех. И действительно: как может ездить по одним и тем же правилам обычный трудяга и, допустим, депутат Мособлдумы?

Это какой-то оксюморон: несмотря на доносившиеся в ту пору из каждого утюга стоны о демократизации, разделение на бояр и холопов никуда не исчезло. Появились специальные сигналы, прозванные народом «ведёрками», дающие право ездить, как хочется (и, соответственно, автомобильные аббревиатуры, ЕКХ — «еду, как хочу», АМР — «а мне разрешено!» и так далее).

В 2000 вновь подумали о том, как лучше применять проблесковые маячки, а также пояснили, как надо вести себя простым смертным, когда приближается специальный транспорт. Исчезли посты ГАИ. На смену им пришли посты ДПС. «Важное» и «нужное» изменение сродни переименованию милиции в полицию, до которого, впрочем, было ещё далеко.

В первый год XXI века водителям запретили разговаривать по телефону за рулём, без использования специального приспособления — hands free.

В следующем 2002 году перечислили неисправности, при которых автомобилем управлять нельзя, а также обязали водителей предъявлять документы на прицеп.

В году 2003-м российским водителям вменили обязанность иметь при себе полис ОСАГО. Трамваи получили преимущества на равнозначных перекрёстках, а курсанты в автошколах, словно мантру, повторяли стишок из трёх слов: «Трамваю всегда уступаю…». Кому-то помогало. Кому-то нет.

Три года дали отдохнуть

В 2006 гений ГИБДД-шной мысли вновь дал о себе знать, уточнив действия водителей при появлении специального транспорта. Вспомнили про пешеходов, попытавшись обязать их носить световозвращающие элементы.

До кого там не дотянулась железная рука Госавтоинспекции? До детей. В 2007 мам и пап обязали перевозить своих малышей, которым не исполнилось 12-ти (хорошо, что не 18-ти) лет, в автокреслах, даже если речь шла о заднем сиденье. А ещё разбирались с цветами светотехники и фар.

В 2008 вспомнили про то, что вниманием инспекторов обделены владельцы мопедов, и надели на них шлемы, наказав держать их в движении застёгнутыми.   

В 2009 году не забыли про новичков, введя специально для них квадрат желтушного цвета с помещённым в него восклицательным знаком.

В том же году повеяло свободой. «Наподдавшие» друг другу водители, получили право «разъезжаться» миром по европротоколу, не вызывая «гайцов».

В 2010 разграничили два понятия – обгон и опережение, разъяснив, что первое – не есть второе, и отметив, что обгон обязан быть сопряжён с выездом на встречную полосу. ПДД дополнены словами «дневные ходовые огни».

Чудо! В 2012 году инспекторам разрешили не показывать талон техосмотра. А в 2013 вняли просьбам лихачей и позволили ездить со скоростью 130 км/ч.

В 2014 году добрались до велосипедистов, создавая для них специальные выделенные полосы, а затем взялись за пешеходные переходы. Нога пешехода, поставленная на «зебру», обязывала водителя уступить ему дорогу.

В году 2015-м появились диагональные зебры, значительно упростившие переход там, где «во все стороны зелёный».

Год 2016-й был «не в пользу водителей». Появился термин «опасное вождение», под который можно было подписать, что угодно: лишнее перестроение, резкое торможение, не соблюдение дистанции (это когда, сидя ровно, ты не видишь, как колёса впереди стоящего автомобиля соприкасаются с землёй).

Год 2017-й. Электромобили и гибридные автомобили. Появились специальные автозаправки, где авто можно было поставить на зарядку.

В 2018-м нам «вскружили голову». Водители, привыкшие к тому, что, двигаясь по кругу (при отсутствии светофора и знаков приоритета) необходимо уступать дорогу автомобилю, приближающемуся справа, вновь «перестраивались». Был введён безоговорочный приоритет круга.

И всё?

Ах, да, забыли про трамваи. Если раньше было нужно ждать, пока трамвай «отмигается» «аварийкой» и закроет двери, с недавних пор можно смело проезжать, уступив дорогу пассажирам, входящим/выходящим из него.

И из-за этого весь сыр-бор?

Эти ли «масштабные изменения» имеют в виду те, кто требует, чтобы мы сдавали на права каждые 10 лет? Не будьте так наивны. Автошколы, якобы, настаивающие на контроле знаний, просто дают «ответную подачу» в комбинированной игре на «повышение ставок» в одной и той же хитрой игре с ГИБДД. Их тандем — это прочно слаженный синдикат, работающий на взаимное обогащение. При этом взаимовыгодное сотрудничество ГИБДД и автошкол практически невозможно обличить. 

Вспомните!

Всё лето мэр Москвы Сергей Собянин требовал, чтобы в такси работали только те водители, которые имеют на руках национальное водительское удостоверение, выданное в России.

Столичный градоначальник обратился к агрегаторам  а-ля «Яндекс-такси», «Gett»  или «Ситимобил». Дескать, создайте опцию, чтобы пассажир видел, с каким именно водительским удостоверением к нему направляется таксист – с российским или с иностранным? И, соответственно, мог отказаться от услуг потенциально небезопасного таксиста.

Сразу видно, что услугами такси Сергей Семёнович пользуется «нечасто». Такая опция во многих службах такси уже есть. И давненько.

Например, заказывая в «Яндекс-такси» более дорогое «такси с жёлтыми номерами» (политкорректненько ­– речь идёт о цвете номеров, а не кожи водителя!) в 90 случаях из 100 сталкиваешься с водителями-россиянами. Ну, а если выбирал такси «эконом», то ко мне, как правило, приезжал гость из Средней Азии, перед поездкой долго общавшийся с навигатором и пытавшийся понять, куда ему ехать.

Что ж! Идея уравнять всех, кто зарабатывает извозом, «в правах», обеспечив получение российских водительских удостоверений, действительно была разумна.

Работаешь в России? Имей российские права!

А её воплощение? Вполне себе коррупция. Реально ли получить национальное водительское удостоверение России водителю, приехавшему из другой страны, будь он хоть золотой, но не имеет… n-ной суммы денег в кармане?

Эксперимент «РП», проведённый в ГИБДД одного из городов Вологодской области, показал, что… местное МРЭО не готово к тому, чтобы предоставить водителям, имеющим иностранные водительские права, транспортные средства для сдачи практического экзамена.

Инспекторы предлагают обращаться «в любую автошколу» для аренды авто на экзамен «на платной основе». А правомерно ли это? Водитель уже оплатил госпошлину, в которую входит предоставление машины на экзамен полицией.

Ценник на арендуемые транспортные средства в автошколах «кусается» — от 900 до 1500 рублей за 1 занятие + столько же за попытку сдачи на машине, в которой, порой, сложно «нащупать» хоть одну кулису в «раздолбанной коробке передач.

Если вспомнить количество переселенцев из стран бывшего СССР (Украины, прежде всего, и Средней Азии, которые по прошлогоднему уверению Сергея Собянина «платят в бюджет больше, чем нефтяная компания»), как-то сразу вспоминается лозунг 90-х из рекламы в МММ: «Неплохая прибавка к пенсии!». В МВД.

Возникшие сомнения подтверждает и ответ на запрос в центральный аппарат Министерства внутренних дел. Вот, что нам пишут:  

Что это значит? Похоже, на местах сотрудники ГИБДД, ответственные за приём экзаменов у переселенцев и репатриантов, делают хороший бизнес в «производственном тандеме» с хозяевами автошкол.

Чем они делятся друг с другом после каждого поставленного на поток практического испытания кандидатов в водители? Может, впечатлениями о нерадивости и слабой подготовке людей, вновь обращённых в курсантов и заваливших экзамен на развалюхах, а может… кое-чем более материальным?

Вопрос риторический.

Теперь вот — теория!

Пока что «в порядке обсуждения». А дальше? Никто не сомневается, что год 2019-й, определённый в китайском календаре, как год Свиньи, принесёт нам ещё не мало сюрпризов от автошкол и ГИБДД, полезным инновациям которой нет конца.  

Что-то подсказывает: подложат очередную свинью.

С Новым Годом, водители!

Теги:
Места: Россия
Организации: МВД
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