Новости – Люди
Люди
Присутствующих на несогласованной акции КПРФ на Пушкинской площади посчитали
25 сентября, 2021 16:19
1 мин
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Московские полицейские посчитали, сколько человек участвовали в несогласованной акции КПРФ, которая прошла на Пушкинской площади.
По данным полиции, на Пушкинской площади в акции протеста, которую ранее анонсировала КПРФ, присутствовало около 400 человек. В их число также вошли представители СМИ, освещавшие мероприятие, пишет «РИА Новости».
Ранее полицейские предупредили собравшихся на Пушкинской площади людей о незаконности несогласованной с властями Москвы акции. На месте дежурили несколько десятков правоохранителей.
Поводом для проведения акции протеста стало несогласие КПРФ с итогами выборов депутатов Государственной Думы.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости