Пришли результаты теста на наличие алкоголя в крови перевозившего Собчак сочинского таксиста
В правоохранительных органах раскрыли результаты теста на наличие алкоголя в крови водителя, перевозившего телеведущую Ксению Собчак в Сочи. Напомним, шофер Олег Цой вез ее в аэропорт 9 октября и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать автобус, но врезался в Volkswagen.
Как сообщает газета «Комсомольская правда», мужчина был трезв.
Все водители пострадавших машин прошли медосвидетельствование. Ни у одного не нашли алкоголь в крови.
«Все были полностью трезвы», - сказал изданию осведомленный источник. Его слова привел телеканал «360».
Цой вез Собчак на арендованной машине. В компании, сдававшей Mercedes, заявили, что шофер не жаловался на самочувствие.
Напомним, таксиста Олега Цоя отправили под домашний арест на 2 месяца.
9 октября Собчак попала в ДТП по дороге из Красной поляны в Адлер. Она получила сотрясение мозга. Несмотря на это, Собчак вызвала такси и уехала в аэропорт после аварии, не дожидаясь полицейских. Кремль отказался комментировать ДТП, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не взял под личный контроль дело о сочинской аварии.