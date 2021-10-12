Рассказали об обстоятельствах смертельной аварии с Собчак. Кремль отказался это комментировать
Источник сообщил обстоятельства ДТП со смертельным исходом с участием телеведущей, журналистки Ксении Собчак. Водитель Mercedes, который вез ее в аэропорт, мог серьезно превысить скорость.
Собеседник рассказал, что в день аварии дорога была сухой, температура воздуха составляла 20 градусов, никакой жидкости на трассе не разливалось.
Это означает, что погодные условия или состояние дороги не могли спровоцировать скольжение или потерю сцепления. Предположительно, к аварии привело превышение скорости до 150-180 км/ч, пишет РИА Новости.
Резонансное ДТП отказались комментировать в Кремле - авария вне интересов администрации президента.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: «Это не наш вопрос». Его слова приводит Daily Storm.
Напомним, авария произошла 9 октября между Адлером и Красной поляной. Mercedes с Собчак столкнулся с Volkswagen. Погибла 35-летняя женщина. Знаменитость покинула место ДТП. Шофера отправили под домашний арест. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не стал брать дело под личный контроль.