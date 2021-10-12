Александр Бастрыкин не стал брать под личный контроль резонансное ДТП с Ксенией Собчак
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не стал брать на личный контроль дело о смертельном ДТП с участием телеведущей, журналистки Ксении Собчак. До этого он моментально брал под свой контроль многие мелкие эпизоды, включая нападение дагестанцев на мужчину в московском метро.
Об этом пишет Telegram-канал Readovka. Источник отметил, что резонансное ДТП Бастрыкин почему-то не взял - оно под контролем Следственного управления МВД.
Оно вызвало Собчак на допрос, но в качестве свидетеля.
Ранее автоюристы объяснили, удастся ли Собчак привлечь к ответственности после ДТП.
Напомним, 9 октября она попала в аварию между Адлером и Красной поляной. Собчак была пассажиркой Mercedes, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Погиб один человек. Ведущая вызвала такси и уехала с места происшествия.