Примаков: Растет интерес «иностранных иностранцев» и «американских американцев» к России
В последнее время интерес иностранцев к России растет.
Как сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в ходе «Петербургского экономического форума», у России есть определенный адекватные консервативные ценности, а в Россотрудничестве есть несколько кейсов, когда «иностранные иностранцы» и «американские американцы» желают переселиться в РФ.
«Их не так много, но это очень красивый пример того, что мы все-таки привлекательны. И не надо думать о себе как о «стране-Бабе Яге». Это не так. Так что я думаю, у нас есть задел для того, чтобы посостязаться. И у нас есть что предложить», - отметил Примаков, пишут «Известия».
Он также отметил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства благоприятно повлияла на образ России за рубежом, тогда как ряд стран пытались представить препарат в качестве политического инструмента Москвы.
Ранее ученые впервые рассказали, что происходит с привитыми «Спутником V» людьми.