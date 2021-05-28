Что происходит с привитыми «Спутником V» людьми впервые рассказали ученые

Наука и медицина

Люди, получившие два компонента вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, не заразны для окружающих.

Как сообщил руководитель лаборатории разработчика препарата — Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, дело в том, что вирус из этих людей не выделяется. Отмечается, что прошедшие полный курс вакцинации в случае заражения коронавирусом имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевание в тяжелой форме, сообщают «Открытые медиа».

Тем временем, эксперты Роспотребнадзора выявили новый признак поражения сосудов у больных COVID-19.

Как оказалось, в остром периоде заболевания коронавирусом у россиян повышено содержание эндотелина-1.