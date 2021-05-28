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Наука и медицина
Что происходит с привитыми «Спутником V» людьми впервые рассказали ученые
28 мая, 2021 01:16
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Люди, получившие два компонента вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, не заразны для окружающих.
Как сообщил руководитель лаборатории разработчика препарата — Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, дело в том, что вирус из этих людей не выделяется. Отмечается, что прошедшие полный курс вакцинации в случае заражения коронавирусом имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевание в тяжелой форме, сообщают «Открытые медиа».
Тем временем, эксперты Роспотребнадзора выявили новый признак поражения сосудов у больных COVID-19.
Как оказалось, в остром периоде заболевания коронавирусом у россиян повышено содержание эндотелина-1.
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