Прилет Алексея Навального во Внуково запретили снимать по понятной причине

Pixabay.com

Журналистам отказали в съемке 17 января в аэропорту Внуково. В этот день туда должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

Об отказе говорится в ответе пресс-службы воздушной гавани. Его опубликовало издание Sota Vision.

Аэропорт объяснил решение атикоронавирусными мерами и пообещал предоставить видео пассажиров с рейса из Берлина, которым полетит Навальный.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся», - сказано в ответе.

Накануне ФСИН заявила, что задержит Навального по возвращении в Россию до решения суда о замене условного срока на реальный. Основанием для задержания являются нарушения обязанностей условно осужденного: в частности, Навальный несколько раз допустил неявку на регистрацию в органы ФСИН.