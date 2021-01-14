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У ФСИН нашлась причина для обязательного задержания Навального по возвращении в РФ

Лилия Караева
14 января, 2021 16:38
2 мин
Алексей Навальный
Facebook.com/navalny

Оппозиционера Алексея Навального ждет задержание по возращении в Россию. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Навальный, которому в 2015-м был назначен испытательный срок на 5 лет, а затем продлен на 1 год, обязан не реже двух раз в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. По данным ведомства, в 2020-м политик не менее шести раз нарушал условия испытательного срока.

ФСИН учло пребывание Навального в клинике «Шарите», но несмотря на выписку 23 сентября, в октябре он не явился на регистрацию.

Только в ноябре политик направил уведомление, что проживает в Берлине в отеле Hotel Arabel, где восстанавливает здоровье. Подтверждения лечения предоставлено не было, указывает ведомство.

«Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСИН подало ходатайство в суд о замене условного срока Навальному на реальный.

темы
Алексей Навальный
ФСИН
задержание
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