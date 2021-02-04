Приключения француза в России: «турист» может «присесть» за участие в незаконной акции

Общество

Гражданину Франции Сирилю Даниелу, задержанному за участие в несанкционированной протестной акции грозит штраф или арест. Об этом сообщили в Тимирязевском суде Москвы.

Рассмотрение материала в отношении Даниелу назначено на сегодня. По статье «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов» французу грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция задержала более 200 человек в районе Мосгорсуда, где рассматривалось дело оппозиционера Алексея Навального. Часть доставлена в отделы полиции.