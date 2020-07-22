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Приговорившая Захарченко и Кокорина с Мамаевым судья рассмотрит дело Ефремова

Лилия Караева
22 июля, 2020 16:59
1 мин
Пресненский суд города Москвы
Sudmoskvy.ru

Дело актера Михаила Ефремова о ДТП со смертельным исходом рассмотрит судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова. Ранее она выносила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также бывшему сотруднику МВД Дмитрию Захарченко.

О назначении судьи по делу Ефремова сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Дата заседания будет определена позже, сказала она ТАСС.

Ранее стало известно, что дело Ефремова передано из прокуратуры в суд. 20 июля прокуратура утвердила обвинение в окончательном варианте.

В мае 2019 года Абрамова приговорила футболистов к полутора годам колонии за драки и постановила уничтожить стул, которым Кокорин бил в кафе чиновника.

В том же году судья вынесла приговор Захарченко. Она оправдала его по основному из двух эпизодов взяточничества и отправила в колонию на 13 лет по другому.

темы
суд
Михаил Ефремов
судья
1 мин