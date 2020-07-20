Что ждет Михаила Ефремова: обвинение актеру утвердили в окончательном варианте

Общество

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Прокуратура утвердила обвинение по делу актера Михаила Ефремова. Заключение направлено в Пресненский суд.

Ефремова обвинили в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Согласно п. «а» ч. 4 ст. 264 УК, обвиняемому может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы - надзорное ведомство запросит соответствующий тюремный срок. Доказано, что на момент ДТП машина актера была исправна, а сам водитель превысил скорость на встречной полосе и был в пьяном виде.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов управлял машиной «Jeep Grand Cherokee Overland» и ехал по Смоленско-Сенной площади в сторону Нового Арбата, сообщает телеканал «360». В ходе движения он превысил скорость и выехал на встречную проезжую часть.

В результате он столкнулся с фургоном «ВИС», которым управлял житель Рязанской области. От травм водитель умер на следующий день.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Известно, что в свободное время он общается с женой, детьми, адвокатами и следователем и при этом полностью отказался от алкоголя.

Ранее шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил, что был с Ефремовым в машине в момент ДТП.