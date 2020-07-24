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Придется пройти карантин: названы условия въезда россиян в три страны

Лилия Караева
24 июля, 2020 14:15
1 мин
Самолет
Piqsels.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскрыла условия въезда россиян в Великобританию, Турцию и Танзанию с 1 августа. Так, согласно требованиям британских властей, прилетающие должны пройти 14-дневный карантин.

Турция будет открываться для россиян в два этапа. С 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, а с 10 числа - в Анталью, Бодрум и Даламан.

Въезжающим в Россию иностранцам за 72 часа до поездки необходимо сдать тест на коронавирус, чтобы его результат был отрицательным. Запись выступления Голиковой приводит Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам вице-премьера, Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения еще с 30 странами.

Ранее стало известно о начале полетов из России за границу с 1 августа.

темы
Россия
коронавирус
карантин
авиасообщение
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