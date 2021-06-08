Прибывших в РФ за вакциной иностранцев хотят принудительно отправить в церкви на три недели
Депутат Государственной думы РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предложил особый вид развлечения для туристов, прибывших в Россию прививаться вакциной против коронавирусной инфекции. По его словам, их необходимо отправлять в путешествие по Золотому кольцу, продолжительность которого составляет 21 день.
Политик подчеркнул, что поскольку интервал между получением первого и второго компонента препарата составляет как раз три недели, вакцинных туристов надо обязательно как-то занять.
«Надо предложить кейс: три недели они будут путешествовать где-то здесь, например, по Золотому кольцу. Это еще и будет представлять нашу страну в хорошем свете», — цитирует Онищенко «Собеседник.ру».
Ранее стало известно, сколько денег придётся потратить иностранцам ради получения российской вакцины от COVID-19.