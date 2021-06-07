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Экономика
Иностранцам придётся потратить свыше 2,5 тысяч долларов ради получения вакцины от COVID в России
7 июня, 2021 12:00
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Pixabay
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) раскрыли приблизительную стоимость вакцинного тура в РФ. По словам главы крупнейшего предпринимательского объединения туристической отрасли страны Андрея Игнатьева, иностранцам, желающим привиться российской вакциной от коронавируса, придётся выложить из кармана довольно крупную сумму — от 1,5 до 2,5 тысяч долларов.
«$1,5-2,5 тыс. при нахождении 21 день в России без авиаперелета», — цитирует Игнатьева ТАСС.
Ранее глава российского Минздрава рассказал о доле заболевших коронавирусной инфекции после вакцинации.
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