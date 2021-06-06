Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Глава Минздрава раскрыл статистику заболевших ковидом после укола вакциной
6 июня, 2021 11:15
1 мин
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отчитался о доле заболевших COVID-19 после вакцинации. Чиновник выступил с докладом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).
По его словам, доля заболевших после прививки составляет менее одного процента. Мурашко убежден, что абсолютной защиты не гарантирует ни один из представленных в качестве вакцины препаратов в мире.
«Мы видим сегодня всех, кто прошел вакцинацию и на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией — это менее 0,8%», — приводит его слова издание РБК.
Вакцинированные пациенты имеют минимальные риски при заболевании, а потому людям необходимо проявить коллективную ответственность, добавил глава Минздрава.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку