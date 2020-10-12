При воскресном протесте в Беларуси задержали более 300 человек

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Силовики в Беларуси жестко разогнали акции в поддержку арестованных оппозиционеров, которая состоялась 11 октября.

По данным правозащитного центра «Весна», в стране были задержаны 335 человек, большая часть из которых - в Минске. В белорусской столице против демонстрантов использовали водометы. В городе раздался звук взрыва, и в воздухе повисло облако дыма. Как оказалось, саперы подорвали на месте неразорвавшуюся гранату, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, в опубликованном видео, снятом у стелы «Минск — город-герой», видно, как силовики задерживают участников протеста. Между правоохранителями и протестующими начались стычки. В ответ участники акции начали кидать бутылки.