При силовом усмирении бунта в новосибирской колонии убили заключенного

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В Новсибирске убили заключенного. По данным СМИ, это произошло, когда в ИК ввели спецназ для усмирения восстания, организованного арестантами из-за «беспредела сотрудников».

39-летнего мужчину нашли в мусоросборнике. На его теле были следы насильственной смерти - множественные гематомы и ссадины в области головы.

Во ФСИН заявили, что заключенного убили в ходе конфликта осужденных, передает Telegram-канал «Подъем». Региональные СМИ сообщили, что мужчину убили во время бунта: заключенные выключили свет и не пустили на смену сотрудников учреждения.

После этого в колонию ввели спецназ. При силовом усмирении восстания пострадали несколько человек, один умер.

16 сентября в челябинском СИЗО нашли мертвым националиста Максима Марцинкевича. В СК настаивали на версии о самубийстве. Адвокаты уверены, что Марцинкевича убили: в день трагедии в камере не работали камеры.