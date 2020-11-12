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При силовом усмирении бунта в новосибирской колонии убили заключенного

Лилия Караева
12 ноября, 2020 11:39
1 мин
Тюрьма
Pixabay.com

В Новсибирске убили заключенного. По данным СМИ, это произошло, когда в ИК ввели спецназ для усмирения восстания, организованного арестантами из-за «беспредела сотрудников».

39-летнего мужчину нашли в мусоросборнике. На его теле были следы насильственной смерти - множественные гематомы и ссадины в области головы.

Во ФСИН заявили, что заключенного убили в ходе конфликта осужденных, передает Telegram-канал «Подъем». Региональные СМИ сообщили, что мужчину убили во время бунта: заключенные выключили свет и не пустили на смену сотрудников учреждения.

После этого в колонию ввели спецназ. При силовом усмирении восстания пострадали несколько человек, один умер.

16 сентября в челябинском СИЗО нашли мертвым националиста Максима Марцинкевича. В СК настаивали на версии о самубийстве. Адвокаты уверены, что Марцинкевича убили: в день трагедии в камере не работали камеры.

темы
убийство
Новосибирск
спецназ
заключенный
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