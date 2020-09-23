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В день гибели неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича по неизвестным причинам не работала камера видеонаблюдения, сообщил журналисту «Русской планеты» адвокат погибшего Алексей Михальчик.

Защитник отметил, что в материалах дела фигугрирует еще одна камера, расположенная в коридоре изолятора, однако попало ли на неё хоть что-то пока неизвестно.

16 сентября в челябинском СИЗО-3 Максим, по предварительной информации, свёл счеты с жизнью. Следователи полагают, что он попытался перерезать себе шею, однако сделал недостаточно глубокий порез и некоторое время передвигался по камере. Так они объясняют большое количество крови в камере Марцинкевича. После этого, по мнению следовтаелей, Тесак повесился.

В одиночной камере, где он содержался, была найдена предсмертная записка. В ней Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, а также попросил передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник.

Записку Максим закончил словами «Простите меня».

«Тесак» возглавлял ультраправое движение «Реструкт», наиболее известное своей борьбой с торговцами курительных смесей «Спайс». В 2018 году он был приговорен к 10 годам колонии, его признали виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Помимо Марцинкевича, фигурантами дела являлись еще девять участников «Реструкта».