Президенту республики вкололи вакцину с побочными эффектами

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Президент Молдовы Майя Санду сделала выбор в пользу вакцины от коронавируса Astrazeneca. Она привилась первым компонентом в присутствии журналистов.

Президент лично пришла в поликлинику, чтобы показать гражданам важность вакцинации. Она призвала последовать ее примеру.

«Необходимо убедить как можно больше людей вакцинироваться. Это единственный выход из этого кризиса», - сказала Санду. Ее слова приводит ТАСС.

Молдова пока не начала массовую вакцинацию из-за дефицита препаратов. Несколько стран, включая Россию, поставили республике вакцину в качестве гуманитарной помощи.

В Молдове 7,2% населения заразились коронавирусом с начала пандемии. Это более 252 тысяч случаев. Скончались свыше 5,9 тысяч жителей.

Ранее канцлеру Германии Ангеле Меркель вкололи вакцину, от которой могут образоваться тромбы.