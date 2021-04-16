Ангеле Меркель вкололи вакцину с побочными эффектами

Политика

66-летняя канцлер Германии Ангела Меркель получила первую прививку препарата от коронавируса AstraZeneca. В Германии эту вакцину разрешено применять только для пенсионеров - Меркель попала в эту возрастную группу.

О вакцинации канцлера сообщили в кабинете министров ФРГ.

«Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca... Вакцинация — ключ к преодолению пандемии», - заявила политик. Ее слова приводит телеканал «360».

Накануне сообщалось, что Меркель привьется «Оксфордской вакциной» 16 апреля. Ранее она отменила запись на вакцинацию - ходили слухи, что ее останавливали побочные эффекты от препарата.

Европейские страны приостанавливали, ограничивали или полностью отменяли вакцинацию препаратом AstraZeneca. Все дело в образовании тромбов после прививки.