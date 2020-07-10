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Президент Турции Тайип Эрдоган официально вернул собору Святой Софии статус мечети

Кирилл Савушкин
10 июля, 2020 21:09
1 мин
Photo
Flickr

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля указ, меняющий статус собора Cвятой Софии в Стамбуле. Отныне здание будет носить название «мечеть Айя-София».

Ранее президент дожидался решения Госсовета страны. В ходе последнего заседания было принято решение об отмене статуса музея, который был присвоен собору Святой Софии в 1934 году.

Копию указа главы государства можно найти на его странице в Twitter. Собор входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, после нескольких исков от религиозных организаций, власти пошли активистам навстречу.

Ранее, наше издание приводило мнение авторитетного исламского профессора, называющего смену статуса собора ошибкой.

темы
Эрдоган
Стамбул
собор
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