Президент Турции Тайип Эрдоган официально вернул собору Святой Софии статус мечети

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля указ, меняющий статус собора Cвятой Софии в Стамбуле. Отныне здание будет носить название «мечеть Айя-София».

Ранее президент дожидался решения Госсовета страны. В ходе последнего заседания было принято решение об отмене статуса музея, который был присвоен собору Святой Софии в 1934 году.

Копию указа главы государства можно найти на его странице в Twitter. Собор входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, после нескольких исков от религиозных организаций, власти пошли активистам навстречу.

Ранее, наше издание приводило мнение авторитетного исламского профессора, называющего смену статуса собора ошибкой.