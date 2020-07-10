Эксперт вскрыл противоречия вокруг собора Святой Софии в Турции

Политика

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Бывший заместитель главы авторитетного в исламском мире университета аль-Азхар Аббас Шуман заявил о противоречии в стремлении турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть. По его словам, это не согласуется со стремлением мусульман уважать святыни других конфессий.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что на окончательное решение о новом статусе собора будет влиять вердикт Госсовета. Вопрос был рассмотрен на заседании 2 июля, однако многие члены совета склоняются к мнению, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Окончательное решение Госсовета будет объявлено в течение 15 дней.

Шуман также подчеркнул, что этот шаг не является верным вне зависимости от причин, будь то политическое решение или же религиозное, передает РИА «Новости».

Собор, в прошлом уже являвшийся мечетью после захвата Константинополя турками, с 30-х годов являлся музеем и входил в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.