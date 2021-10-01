Новости – Люди
Люди
Президент отдал свой коттедж для помощи десяти семьям без жилья
1 октября, 2021 12:53
1 мин
1 мин
Pixabay
Президент Киргизии Садыр Жапаров отдал свой дом ради помощи нуждающимся в жилье. В двухэтажном коттедже семья главы государства прожила пять лет.
Здание выставят на аукцион, а вырученные деньги направят на помощь десяти семьям без жилья. Об этом пишет «Российская газета».
Президент призвал обеспеченных сограждан поступить так же и поддержать бедное население. Жапаров напомнил, что многие жители страны уезжают за границу с целью заработать на дом.
В связи с этим он захотел сделать жилье доступным для всех граждан.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выставил на продажу виллу в Форте-деи-Марми. Он приобрел ее будучи актером и собрался продать за 4,5 млн евро.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости