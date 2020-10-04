Президент Нагорного Карабаха рассказал о происходящем на передовой

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Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян рассказал о ситуации на передовой, откуда он вернулся утром в воскресенье, 4 октября.

«Только что вернулся с передовой, был на различных участках, везде — воодушевление, подвиг, героизм. Наша победа неизбежна», — заявил карабахский лидер в соцсетях.

Также Арутюнян высказал благодарность в адрес Армии обороны Карабаха в целом, и командному составу в частности.

Напомним, ранее стало известно о том, что Арутюнян в сопровождении спецназа отправился на передовую развернувшегося конфликта.