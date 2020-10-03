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Глава Нагорного Карабаха отправился вместе со спецназом на передовую

Кирилл Савушкин
3 октября, 2020 09:58
1 мин
Photo
Flickr

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян отправился на передовую развернувшегося в регионе конфликта.

Арутюняна будет сопровождать подразделение спецназа. Начиная 27 сентября, в непризнанной республике действует военное положение. На службу мобилизованы все мужчины старше 18 лет.

«По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт. Нация и родина под угрозой. Вместе с подразделениями спецназа направляюсь на передовую. Там я буду более полезнее, чем в тылу»,—отметил политик на своей странице в Facebook.

темы
конфликт
Нагорный Карабах
Араик Арутюнян
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