Глава Нагорного Карабаха отправился вместе со спецназом на передовую

Flickr

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян отправился на передовую развернувшегося в регионе конфликта.

Арутюняна будет сопровождать подразделение спецназа. Начиная 27 сентября, в непризнанной республике действует военное положение. На службу мобилизованы все мужчины старше 18 лет.

«По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт. Нация и родина под угрозой. Вместе с подразделениями спецназа направляюсь на передовую. Там я буду более полезнее, чем в тылу»,—отметил политик на своей странице в Facebook.