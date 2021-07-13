Президент Международного олимпийского комитета нечаянно «обидел» японцев
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе встречи с главой организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото оговорился и обидел японцев.
Бах на встрече с главой оргкомитета Токио-2020 назвав японцев китайцами. Рассказывая о проделанной совместной работе МОК и Японии для обеспечения проведения безопасной Олимпиады, он сказал, «что это наиболее важно, для китайских людей... японских граждан», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что правительство Японии объявило о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за плохой ситуации с коронавирусом в японской столице и в целом по стране. Он будет действовать в период с 12 июля по 22 августа.
Как сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, в настоящее время в Токио распространяется штамм коронавируса «Дельта» и сохраняется тенденция увеличения числа заболевших.