Преследование, травля, нападение: о выживании россиян за рубежом и бездействии властей
Участились случаи травли и насилия в отношения граждан России за рубежом. Об этом сообщил замдиректора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский.
Известно, что он получил данную информацию от российских учреждений, размещенных за границей. Русскоговорящих не просто преследуют, на них уже открыто нападают, люди подвергаются физическому насилию. Инциденты вспыхнули после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине.
По словам Голубовского, пока все эти случаи просто фиксируются, меры в отношении злоумышленников Россия не принимает, но скоро начнет. Как - тоже пока неясно, возможны санкции в отношении обидчиков, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, как неизвестные устроили дебош в русском магазине в Германии.