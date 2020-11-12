Представляет ли опасность дезинфекция помещений от вирусов рассказал врач

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Обработка помещений снижает риски заражения вирусами, среди которых и COVID-19.

Имеет ли обработка последствия для человека, сообщил токсиколог Алексей Водовозов. По его словам, обработка ведется разрешенными для использования веществами. При этом, в закрытых помещениях используется одна группа препаратов, на открытых площадях – другая.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть в том случае, если по ошибке нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения сильно пахнущие или выделяющие большое количество активного хлора вещества.

В этом случае могут возникнуть головные боли, тошнота и слабость. По словам Водовозова, аллергии на дезинфектанты не бывает.

При этом детские учреждения обрабатываются по особым правилам, там есть определенные требования к веществам, которые разрешено использовать, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, ношение очков может в пять раз снизить риск заражения COVID-19.

Согласно исследованию экспертов из Поднебесной, люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. В КНР это особенно заметно, так как большая часть населения страны (более 80%) отдает предпочтение очкам, а не контактным линзам.