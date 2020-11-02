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Исследование: коронавирус и грипп обходят владельцев очков стороной

Артем Денисов
2 ноября, 2020 03:28
2 мин
очки
Фото: pixabay.com

Ношение очков может в пять раз снизить риск заражения COVID-19.

Об этом говорится в исследования ученых из Китая. Как сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов, согласно исследованию экспертов из Поднебесной, люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. В КНР это особенно заметно, так как большая часть населения страны (более 80%) отдает предпочтение очкам, а не контактным линзам.

Как отметил Несетов, среди зараженных COVID-19 в очках оказалось только 10%. По его словам, основными каналами заражения вирусом являются слизистые носа и глаз, поэтому важно также носить медицинские маски, пишет «Российская газета».

Ранее американские ученые обнаружили новое проявление воздействия коронавируса на организм человека. Дерматологи из США обнаружили новый симптом переболевших коронавирусом, пациенты могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами. У них появляется раздражение на пальцах ног, которое похоже на обморожение.

темы
коронавирус
грипп
очки
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