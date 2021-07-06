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Правозащитники пересчитали всех политзаключенных в Беларуси
6 июля, 2021 02:32
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pixabay.com
Правозащитники признали политзаключенными в Беларуси еще пять человек.
Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна». Среди них - Александр Ивулин, Даниил Колесников, Максим Жаров, Илья Толкач и Руслан Волков.
Всего в стране, по данным правозащитников, насчитывается 534 политических заключенных, сообщает «Интерфакс-Запад».
Ранее служба внешней политики и безопасности ЕС, возглавляемая Жозепом Боррелем, выяснила число политических заключённых в Беларуси. Речь шла о 470 гражданах.
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