ЕС выяснил число политзаключенных в Беларуси. Собирается мстить за нарушение прав
Служба внешней политики и безопасности ЕС, возглавляемая Жозепом Боррелем, выяснила число политических заключённых в Беларуси. Теперь Евросоюз намерен ответить властям республики ещё более жесткими санкциями.
«Известно, что более 470 граждан Беларуси находятся в тюрьме просто за то, что требуют проведения свободных и справедливых выборов. ЕС солидарен со всеми белорусскими политзаключенными и гражданами. Нарушения прав человека не остаются безнаказанными. Все виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в Twitter-аккаунте службы.
К посту в соцсети прикреплена видеозапись. В ней рассказывается о событиях, произошедших в Минске не так давно — а именно о посадке самолёта авиакомпании Ryanair и аресте основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Евросоюз объявил о введении в скором времени против республики экономических санкций.
Ранее стало известно о том, что в Беларуси оскорбляющих президента республики Александра Лукашенко граждан стали отправлять на лечение в психдиспансер.