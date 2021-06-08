Новости – Люди
Люди
Белорусов начали отправлять на лечение в психдиспансер за оскорбление Александра Лукашенко
8 июня, 2021 13:20
1 мин
1 мин
Фото: Flickr / Yana Buhrer Tavanier
Суд Октябрьского района Минска назначил местному жителю, обвиняемому в публичном оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко, принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Известно, что мужчина «набросился» с обвинениями не только на лидера РБ. Также он публично оскорбил представителей действующей власти и судей.
«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы Н. страдает психическим расстройством, что лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Решение ещё можно обжаловать.
Ранее в Удмуртии мужчина напал на полицейского с топором.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку