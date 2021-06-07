В Удмуртии мужчина напал с топором на полицейского
В Удмуртии 50-летний местный житель напал с топором на полицейского. Его задержали. Могут посадить в тюрьму на 10 лет.
Инцидент случился 6 июня. Сотрудники правоохранительных органов прибыли домой к пожилой женщине, которую «скоровики» пытались госпитализировать. Однако на пути врачей встал сын пенсионерки, заявивший, что сам окажет всю необходимую матери помощь. Силовики попытались поговорить с псевдолекарем, однако тот сначала бросил в них бутыль с водой, а после топором нанёс удар по руке одного из полицейских.
«После того, как его действия были пресечены, мужчина был задержан», — сообщает пресс-служба регионального СК.
В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Следователи собираются обратиться в суд с требованием заключить задержанного под стражу.
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