Новости – Происшествия
Происшествия
Отвечающий за финансы сотрудник Олимпийского комитета Японии покончил с собой
7 июня, 2021 09:13
1 мин
1 мин
Фото: pixabay.com
Сотрудник Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство. 52-летний мужчина занимался в организации вопросами, касающимися финансовой части, а именно — возглавлял бухгалтерский отдел. О его решении свести счёты с жизнью стало известно сегодня.
Что подтолкнуло работника комитета пойти на подобный шаг и связан ли он с выполнением профессиональных обязанностей, журналисты и власти пока не торопятся делать выводы. О случившемся инциденте сообщил местный телеканал Nippon TV.
Ранее сообщалось о том, что японские врачи категорически против проведения Олимпийских игр.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку