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Врачи Токио против Олимпийских игр. В Японии четвертая и самая мощная волна коронавируса
18 мая, 2021 16:43
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Pixabay
Примерно 6 тысяч работающих в Токио врачей призвали отменить летние Олимпийские игры. Медики ведут борьбу с четвертой волной коронавируса, которая оказалась самой мощной.
О требованиях врачей отменить Олимпиаду сообщают японские СМИ. Они считают, что мероприятие может увеличить показатели заболеваемости и летальных исходов.
Врачи призвали организаторов Игр провести консультации с Международным олимпийским комитетом, пишет «Интерфакс».
На прошлой неделе работающие в Японии врачи заявляли, что безопасное проведение Олимпиады невозможно.
В стране 658,6 тысяч заболевших коронавирусом. Умерли 11,1 тысяч инфицированных. Еще 573 тысячи граждан выздоровели.
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