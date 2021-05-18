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Врачи Токио против Олимпийских игр. В Японии четвертая и самая мощная волна коронавируса

Лилия Караева
18 мая, 2021 16:43
1 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 16:43
1 мин
Олимпийские игры
Pixabay

Примерно 6 тысяч работающих в Токио врачей призвали отменить летние Олимпийские игры. Медики ведут борьбу с четвертой волной коронавируса, которая оказалась самой мощной.

О требованиях врачей отменить Олимпиаду сообщают японские СМИ. Они считают, что мероприятие может увеличить показатели заболеваемости и летальных исходов.

Врачи призвали организаторов Игр провести консультации с Международным олимпийским комитетом, пишет «Интерфакс».

На прошлой неделе работающие в Японии врачи заявляли, что безопасное проведение Олимпиады невозможно.

В стране 658,6 тысяч заболевших коронавирусом. Умерли 11,1 тысяч инфицированных. Еще 573 тысячи граждан выздоровели.

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Япония
Спорт
Коронавирус
Олимпийские игры
Четвертая волна
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