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Правивший 16 лет губернатор ушел. Кто самый «долгоиграющий» губернатор теперь?

Антон Мельников
8 апреля, 2021 21:28
1 мин
Антон Мельников
8 апреля, 2021 21:28
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

8 апреля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Со своим 16-летним стажем, он был старейшим, по времени пребывания на посту, главой региона среди российских губернаторов.

Теперь звание «первого губернатора-долгожителя» перешло к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он руководит республикой уже 14 лет.

Следом за Кадыровым расположился глава Чукотского автономного округа Роман Копин, который занимает свой пост почти 13 лет.

На третьем месте – губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она заняла пост главы субъекта в 2010 году (11 лет в должности), передаёт «ТАСС».

Ранее сегодня Путин принял отставку главы Ульяновской области и в этот же день назначил нового руководителя региона. Об этом в нашем материале.

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